Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Zasady darmowego pobytu w sanatorium z ZUS. Możesz wyjechać na kurację do sanatorium nie ponosząc żadnych kosztów! Nie przegap takiej okazji! Co roku korzysta z niej kilkadziesiąt tysięcy osób!

1.10.2023 przed godziną 3 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 224 w rejonie miejscowości Grabówko. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia. Samochód marki Seat uderzył w drzewo. Pasażer zginął miejscu, kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala.

„Weekend seniora z kulturą” - to świetna okazja, by skorzystać z możliwości odwiedzenia ciekawych miejsc, m.in. w powiecie kościerskim.

Mundurowi z Posterunku Policji w Zblewie, współpracując z kryminalnymi ze Starogardu Gdańskiego i Kościerzyny, rozbili grupę przestępczą okradającą posesje. Funkcjonariusze zatrzymali 4 mieszkańców powiatu kościerskiego w wieku od 25 do 45 lat, odzyskali prawie całe utracone w wyniku kradzieży mienie oraz przedstawili zarzuty podejrzanym.

Wśród innowacyjnych terapii warto zwrócić szczególną uwagę na awelumab. Jego wprowadzenie do leczenia jest związane z programem terapeutycznym, a w Polsce jedynym oddziałem urologicznym, gdzie pacjenci mają dostęp do tego leku jest Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.