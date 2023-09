Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Kościerzynie. Czy jesteś na bieżąco?

Prasówka wrzesień Kościerzyna: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kościerzyny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W trasę do Lwowa ruszyła karetka, która do niedawna była używana przez kościerski Zespół Ratownictwa Medycznego. Specjalistyczny ambulans typu C marki Volkswagen Crafter wyprodukowany został w 2010 r. Pojazd został przekazany przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. do użytku Lwowskiej Terytorialnej Unii Medycznej i będzie wykorzystywany przez Multidyscyplinarny Szpital Kliniczny Nagłej i Intensywnej Terapii we Lwowie.