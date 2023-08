Kozi Rynek w Kościerskiej Hucie odbędzie się 2 września 2023 r. Będą królować regionalne produkty

Koło Gospodyń Wiejskich w Kościerskiej Hucie znów zaprasza na Jarmark na Kozim Rynku, który odbędzie się 2 września 2023 roku. Jarmark jest kontynuacją projektu pod nazwą Wiejskie Kuźnie Pamięci. Odbędzie się już po raz czwarty.

Na jarmarku będzie można spotkać się z twórcami rękodzieła, którzy zaprezentują swoje niepowtarzalne wyroby, opowiedzą o swojej pasji tworzenia, uchylą rąbka tajemnicy swojego warsztatu. Jarmark zakończy się potańcówką przy muzyce Kapeli Zgrywańce.

W wielu kaszubskich wsiach są miejsca, o których istnieniu pamiętają tylko najstarsi mieszkańcy. Projekt pod nazwą Wiejskie Kuźnie Pamięci realizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy odkrywa to, co dawno zapomniane. Dzięki niemu Kozi Rynek w Kościerskiej Hucie znów może stać się centrum życia towarzyskiego. To jednak nie tylko zasługa projektu, ale i przedsiębiorczych kobiet, które mają pomysł, jak wydobyć potencjał z miejsc, o których pamiętają nieliczni.