Przystanki w gminie Kościerzyna pomalowali w kaszubskie wzory ZDJĘCIA

- Jak dotąd odpowiadałam za metamorfozę 13 takich obiektów, a 4 są w trakcie realizacji na ten rok - zauważa Angelika Szulfer. -Malowanie zaczynam od stworzenia projektu. W niektórych przypadkach mam wolną rękę, a w innych tworzę kilka wersji, by dać wybór. Projekt oczywiście jest dopasowany do danego kształtu przystanku. Czasem dodaję napisy lub jak w przypadku Wąglikowic będzie to herb Wąglikowic.