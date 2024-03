Protest mieszkańców Małego Klincza. Nie chcą u siebie kontrowersyjnej inwestycji i powtórki z Kamieńca

Działka, o której mowa ma około 2 hektarów i jest w prywatnych rękach. To tereny przemysłowe, jednak żadna z dotychczas realizowanych w tym obszarze inwestycji nie wzbudza kontrowersji. Znajduje się tam m.in. firma transportowa, czy też betoniarnia.

- Obecnie jesteśmy na etapie wniosku, który do nas trafił i procedowania decyzji środowiskowej z raportem, a także z udziałem społeczeństwa - mówi Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna. - Musimy mieć świadomość, że każdy może złożyć taki wniosek i z tego co wiem mieszkańcy również złożyli swoje uwagi. My teraz oczekujemy na uzgodnienia organów, które są do tego upoważnione, czyli marszałka, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Sanepidu i jak będziemy coś więcej wiedzieć to zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami i zainteresowanym przedsiębiorcą. Wówczas też będziemy mogli powiedzieć więcej. Z całą pewnością ten temat, jak zresztą każdy dotyczący przerobu odpadów budzi emocje. Nadmienię tylko, że we wniosku nie ma mowy o składowaniu odpadów. My oczywiście procedujemy wniosek jak każdy inny, zobaczymy jednak jaki będzie efekt końcowy.