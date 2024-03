Przegląd prasy Kościerzyna 29.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie wyeliminowali z ruchu drogowego mężczyznę pod wpływem narkotyków, który wczoraj około godziny 1.00 w nocy jechał skodą fabia w Kościerzynie. Kierowca był pod wpływem amfetaminy. Kierowca w niedługim czasie zostanie mu przedstawiony zarzut kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających. Za te przestępstwa grozi do 3 lat więzienia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Nowa Karczma. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia. Samochód marki VW Caddy uderzył w drzewo. Pasażer z obrażeniami trafił do szpitala. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego.

W gminie Kościerzyna grasują oszuści, którzy podają się za urzędników i namawiają mieszkańców na udział w programie "Czyste Powietrze". To mogą być próby wyłudzenia danych. Uważajcie!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ponad 30 osób wzięło udział w akcji wiosennego sprzątania Czarliny. Mieszkańcy zebrali kilkadziesiąt kilogramów śmieci, a na zakończenie spotkali się na biesiadzie przy ognisku.

Wielkanoc to niezwykle radosne święto, dlatego też warto odrobinę tej cudownej atmosfery wprowadzić do swoich domów za pomocą dekoracji. Wianki, palmy, zające - doskonale sprawdzą się jako ozdoby stołów, drzwi, czy ogrodów. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie zachwycające dekoracje na Wielkanoc.