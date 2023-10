Przejście dla pieszych w Kaliskach Kościerskich słabo widoczne? Mieszkańcy zwracają uwagę na niedziałające lampy

Śmierć Radosława Flisikowskiego, znanego lekarza, społecznika, propagatora zdrowego stylu życia, a przede wszystkim męża i ojca trzech córek, wstrząsnęła całą społecznością lokalną. Mężczyzna zginął na przejściu dla pieszych, potrącony przez samochód. Do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę 22.10.2023 r. w Kaliskach Kościerskich w gm. Kościerzyna. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do akcji o godz. 18.30. Pomimo reanimacji na miejscu, a także walki lekarzy w szpitalu 48-latka nie udało się uratować. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Na przejściu dla pieszych został potrącony przez 43-letniego kierowcę, mieszkańca powiatu kartuskiego, który podróżował Audi A 3. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Jednak wyniki badań krwi okazały się szokujące. 43-latek kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Ujawniono, że zażywał amfetaminę.

- Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie. Zarzut, który usłyszał kierujący samochodem dotyczy naruszenia umyślnie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prowadzenie pojazdu pod wpływem amfetaminy, w wyniku czego doszło do nieumyślnego spowodowania wypadku. Kierujący nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącemu przez to przejście pieszemu i potrącił go. Pieszy doznał obrażeń, w następstwie których zmarł - mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.