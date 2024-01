Rolnicy, którzy zajmą się przetwórstwem produktów rolnych mogą dostać pieniądze na rozpoczęcie biznesu

Są pieniądze na przetwórstwo

Nawet 500 tys. zł czeka na rolników, którzy będą chcieli postawić na przetwórstwo produktów rolnych. Pieniądze mogą przeznaczyć na to, by założyć taką działalność lub rozwinąć dotychczasową. Ma to przede wszystkim pomóc w skróceniu łańcuchów dostaw produktów rolnych. Dodajmy, że nabór wniosków potrwa do 5 lutego, zatem lepiej nie zwlekać z ich złożeniem.

Co istotne, po pieniądze mogą sięgnąć rolnicy, ich małżonkowie i rybacy, którzy prowadzą lub rozpoczynają działalność, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie, a także mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów, ale ich wysokość zależy od tego, w jakiej grupie znajduje się dany rolnik. I tak na refundację 70 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy, 60 proc. - osoby niebędące młodymi rolnikami i 50 proc. - osoby uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb.