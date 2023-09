Ruszyła policyjna akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły"! Na ulicach więcej patroli ZDJĘCIA

Początek września oznacza nie tylko powrót do szkoły uczniów, ale także spore korki w mieście. Ruch zdecydowanie się zwiększył, a to także ryzyko kolizji i wypadków. Dlatego też od poniedziałku rozpoczęła się policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły". Wraz z początkiem roku szkolnego funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie prowadzą wzmożone kontrole w okolicach szkół i na drogach dojazdowych.

Mundurowi sprawdzają właściwe oznakowania przejść dla pieszych oraz to czy kierowcy i piesi respektują zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.