Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej świętuje 20-lecie! Od początków istnienia jego celem była aktywizacja mieszkańców ZDJĘCIA

Stowarzyszenie świętuje jubileusz 20-lecia. To dobry czas na podsumowanie. Co udało się osiągnąć w tym czasie, jakie cele zostały zrealizowane?

Rzeczywiście, to dobry moment na podsumowanie, chociaż jako zarząd patrzymy głównie w przyszłość. Niemniej jednak, warto spojrzeć wstecz. Głównym celem, który towarzyszył naszym pomysłodawcom, było aktywizowanie lokalnej społeczności. Udało nam się zorganizować wiele cyklicznych akcji i wydarzeń, które wpłynęły pozytywnie na nasze cele statutowe. Wciąż organizujemy nasze flagowe imprezy, takie jak mikołajkowa impreza dla dzieci niepełnosprawnych, która jest wyjątkowym wydarzeniem, dzieci czekają i chętnie biorą udział w zabawach i konkursach. Ponadto, od lat organizujemy cykliczne wyjazdy na basen i do kina oraz wycieczki krajowe i zagraniczne. Organizujemy również wyjazdy do teatru muzycznego i inne wydarzenia kulturalne. Jednym z naszych corocznych spotkań jest pożegnanie lata, które odbywa się około 8 września w święto MB Siewnej. W tym czasie odprawiana była msza polowa w Konarzynach nad jeziorem Drzęczno, a następnie biesiada przy ognisku, w której brali udział: członkowie Stowarzyszenia, harcerze oraz mieszkańcy i turyści, którzy specjalnie do nas na tę okazję przyjeżdżali. Obecnie spotkania mają nieco inny format, ale wciąż podtrzymujemy tę piękną tradycję.