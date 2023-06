Praca w policji czeka! Ile zarabia początkujący policjant. Co trzeba zrobić, żeby zostać policjantem

- Po przyjęciu do służby na około 7 miesięcy już jako policjant osoby zostaną skierowane na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych - wyjaśnia rzecznik kościerskiej policji. - Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaną czasowo skierowane do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Tam spędzą 91 dni, odbędą 63 służby co przekłada się na 504 godziny pracy. Celem tej adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkolenia zawodowego.