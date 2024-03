W gminie Kościerzyna dyrektor szkoły pilnie poszukiwany. Ogłoszono konkursy w czterech placówkach

Chodzi o placówki w Niedamowie, Kaliskach, Wielkim Podlesiu i Skorzewie. To właśnie tam jest szansa na etat. Oczywiście najpierw trzeba spełnić określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej warunki. Zatem nie wystarczy wejść z ulicy i złożyć dokumenty.

Co ważne, przyszły dyrektor powinien mieć pomysł na to, w jakim kierunku zamierza rozwijać szkołę, co oznacza, że warto dobrze przemyśleć strategię i najpierw zapoznać się z możliwościami. Jak się dowiedzieliśmy, oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki, a także życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem. Wszystko musi zostać poświadczone na piśmie i co ważne - osoby skazane za przestępstwa umyślne nie mają co liczyć na posadę. Poszukiwana jest osoba o zdecydowanie krystalicznej przeszłości.