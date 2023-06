Stypendia dla studentów na pierwszy rok nauki. Zgłoś się do LGD Stolem po rekomendację. Sprawdź co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze

Stypendia na pierwszy rok studiów w powiecie kościerskim

Studenci, którzy w październiku rozpoczną naukę, maja szansę na wsparcie finansowe na pierwszy jej rok. Trzeba jednak złożyć wniosek i spełnić kilka warunków. Szczęśliwcy, którzy zakwalifikują się do XXII edycji programu stypendialnego, współfinansowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem mogą liczyć na 7 tys. zł przekazywane w 10 ratach.

Oferta skierowana jest do maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych. Najpierw jednak trzeba się złożyć wniosek o rekomendację LGD Stolem.

Oczywiście ważne są także wyniki w nauce, tzn. trzeba uzyskać min. 100 punktów na maturze. Osoby zainteresowane muszą wypełnić wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, dołączyć do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadają).

Dokumenty należy złożyć w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do 31 lipca 2023 r. O otrzymaniu rekomendacji od LGD Stolem oraz dalszym postępowaniu osoby zainteresowane zostaną powiadomione drogą mailową (na adres wskazany we wniosku o rekomendację) oraz telefoniczną.