Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie przekazał karetkę z niezbędnym sprzętem do Lwowa. Będzie pomagała rannym ZDJĘCIA

Karetka, która wcześniej ratowała życie mieszkańcom powiatu kościerskiego teraz trafiła do Lwowa, gdzie będzie niosła pomoc obywatelom Ukrainy. Przekazał ją Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Ambulans typu C marki Volkswagen Crafter wyprodukowany został w 2010 r. Pojazd został przekazany przez kościerski szpital do użytku Lwowskiej Terytorialnej Unii Medycznej i będzie wykorzystywany przez Multidyscyplinarny Szpital Kliniczny Nagłej i Intensywnej Terapii we Lwowie.

Do niedawna szpital ten był szpitalem cywilnym z niewielkim doświadczeniem w leczeniu ran wojennych. Jednak po inwazji Rosji na Ukrainę szpital i jego personel medyczny, został zmuszony do adaptacji. Uruchomiony został m.in. projekt o nazwie „Nieprzerwane Narodowe Centrum Rehabilitacji”, który oferuje pełen zakres wsparcia medycznego, od chirurgii ratunkowej i rekonstrukcyjnej, po protetykę i wsparcie psychologiczne.

Ambulans, który z Kościerzyny trafił właśnie do tego miejsca, wyposażony został w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do specjalistycznych działań ratowniczych służących do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych. W tym: defibrylator z kardiomonitorem, stacjonarny ssak pneumatyczny, respirator transportowy i stacjonarny, nosze transportowe i wielofunkcyjne, krzesełko transportowe kardiologiczne, nosze podbierakowe, deskę ortopedyczną dziecięcą i materac próżniowy. Oprócz podstawowego wyposażenia w karetce znalazły się butle tlenowe z reduktorami, kołnierze ortopedyczne dla dzieci i dorosłych, kombinezony ochronne, opatrunki, bandaże, kompresy gazowe, chusty trójkątne, koce ERC, rękawiczki ochronne niejałowe, resuscytatory ręczne (worki Ambu), maseczki ochronne chirurgiczne i półmaski FFP2, płyny do dezynfekcji oraz woda mineralna.