Tragiczny wypadek w Wielu. Mężczyzna spadł z dachu i zginął. Okoliczności wyjaśnia policja

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę 18.10.2023 r. około godz. 17 w Wielu w gminie Karsin. Podczas prac remontowych 41-letni mężczyzna spadł z dachu.

- Wczoraj ok. godz. 17.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o tym, że pracownik wykonujący prace remontowe na dachy budynku w Wielu spadł - informuje Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Natychmiast w to miejsce oficer wysłał patrol policyjny. Po przybyciu mundurowi ustalili, że 41-letni mężczyzna, remontując opierzenie komina, poślizgnął się i spał z wysokości ok. 8 m.