Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie, czyli Budowlanki wyruszyli w podróż do Bragi

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie "Budowlanka"

Dokładnie 13.03.2023 r. w nocy, grupa dwudziestu siedmiu uczniów z klas turystyczno-hotelarskich wraz z opiekunami wyruszyła w podróż do Bragi. Dotarli tam koło południa, mając czas, aby wypocząć po podróży oraz dowiedzieć się o sprawach organizacyjnych na kolejne dni. Braga jest uważana za centrum kultu religijnego w Portugalii. W tym fascynującym mieście długa i bogata historia współgra z atrakcjami turystycznymi.

To w Bradze zbudowano pierwszą portugalską katedrę (w 1089) i to tutaj mieściła się siedziba władzy Pedra de Bragi (1035 - 1096), pierwszego biskupa Portugalii. Od tamtej pory Braga jest sercem kultu religijnego w Portugalii i do dziś szczyci się większą koncentracją budynków religijnych niż jakiekolwiek inne portugalskie miasto.