Utrudnienia w ruchu w Kościerzynie. Kierowcy uważajcie, na drogach sporo zmian!

Zmiany w organizacji ruchu w Kościerzynie

W najbliższych dniach w Kościerzynie czekają utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z remontami konieczne okazały się zmiany w organizacji. Tym samym niektórymi ulicami nie przejedziecie.

Już od poniedziałku 6 listopada 2023 r. utrudnienia w ruchu wystąpią na ul. Jeziornej. Jak informuje Urząd Miasta w Kościerzynie w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Jeziornej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Szopińskiego.

Na tym jednak nie koniec, bo już od wtorku 7.11.2023 do do czwartku 9.11.2023 r. zmieni się także organizacja na ul. Brzechwy oraz na ul. Sienkiewicza. Utrudnienia na ul. Brzechwy dotyczą odcinka od ul. Mickiewicza do ul. Sienkiewicza, z kolei na ul. Sienkiewicza - odcinka od ul. Brzechwy do ul. Strzeleckiej. Na ul. Brzechwy z ruchu zostanie wyłączony jeden pas jezdni i będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (od ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Mickiewicza).