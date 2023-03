W hali sportowej Szkoły Podstawowj nr 6 w Kościerzynie odbyły się zawody sportowe „Wyścigi rzędów” ZDJĘCIA

W Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie odbyły się zawody sportowe „Wyścigi rzędów” dla dzieci z „zerówek” oraz dla uczniów z klas trzecich i czwartych. Nadrzędnym celem zawodów było kształtowanie postaw prozdrowotnych, wyzwalanie aktywności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Dzieci rywalizowały w konkurencjach, w których liczyła się zarówno szybkość, jak i umiejętności techniczne. Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i chęcią wygranej.

Jest szansa na to, że w Kościerzynie powstaną klasy sportowe. Rodzice nie kryją zadowolenia. Plany są bardzo ambitne. Co więcej, miasto podpisało umowę o współpracy m.in. z ośrodkiem w Cetniewie.

Zawody przebiegły w znakomitej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji i przy głośnym dopingu. Na koniec konkurencji, po ogłoszeniu wyników, wszystkie dzieciaki otrzymały słodkości od szkolnych maskotek.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dzieci aktywne sportowo są zdrowsze, mózg jest lepiej dotleniony, przez co efektywniej się uczą. Sport kształtuje charakter, silną wolę, chęć samorealizacji, pomaga w wyznaczaniu celów i dążeniu do nich. Ponadto, nawyki wypracowane w dzieciństwie procentują, dzięki czemu w okresie dorastania i dorosłym życiu pozostaną odporni na używki oraz aktywni fizycznie, a co za tym idzie - zdrowsi.