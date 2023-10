W Kościerzynie wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów i nagrody dla dyrektorów i nauczycieli

W Kościerzynie świętowano Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia, które zorganizowano w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego wręczono także stypendia i nagrody starosty.

- Dzisiejsze święto jest okazją do mocnego zaakcentowania naszych podziękowań, jako organu prowadzącego, dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów i wychowanków powiatowych placówek oświatowych - mówiła Alicja Żurawska, starosta kościerski. - Jesteśmy dumni, że nasi nauczyciele są twórczy, kreatywni oraz pełni ciekawych pomysłów i inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasze placówki są wyjątkowe i panuje w nich niepowtarzalna atmosfera, co przecież obok aspektów dydaktycznych i wychowawczych, jest też niezmiernie ważne. Równie serdecznie dziękuję także wszystkim pracownikom niepedagogicznym – administracji i obsługi, bez których nasze szkoły i placówki nie mogłyby tak dobrze funkcjonować, za Wasze zaangażowanie i bardzo dobrą pracę na rzecz całej społeczności szkolnej.