W Nowej Karczmie zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży! Młodzi ludzie spędzali czas z dala od komputerów ZDJĘCIA

Zawody wędkarskie w Nowej Karczmie

Wędkarska pasja nie zna ograniczeń. Tu nie liczy się wiek i zasobność portfela. Wędkują zarówno mężczyźni jak i kobiety, dorośli i dzieci. Wszyscy zgodnie podkreślają, że to hobby wciąga i co najważniejsze to wspaniały relaks na łonie przyrody. Nic zatem dziwnego, że w Nowej Karczmie na Jeziorze Lubańskim zorganizowano Wędkarskie Zawody Spławikowe dla dzieci i młodzieży.

Wydarzenie to z okazji Dnia Dziecka przygotował Kaszubski Związek Wędkarski "Morenka" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie.