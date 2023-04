W ogrodach naszych Czytelników czuć już wiosnę. Zobacz, jakie piękne kwiaty można znaleźć w powiecie kościerskim ZDJĘCIA

Jest wiele kwiatów, które powitają wiosnę w ogrodzie, ale kiedy ma to nastąpić? Kiedy zaczyna się wiosna? Okazuje się, że na to pytanie jest więcej niż jedna odpowiedź, a w dodatku są one dość zróżnicowane. Najbardziej stałą datą jest 21 marca – to początek wiosny kalendarzowej, taki sam każdego roku. Ale poza tym jest też tzw. wiosna astronomiczna.

To moment równonocy wiosennej, czyli takiego położenia Słońca, gdy równomiernie oświetla ono półkulę północną i południową, a dzień i noc trwają po 12 godzin. Ten termin jest zmienny – w 2023 roku astronomiczna wiosna zacznie się w poniedziałek 20 marca.

Jednak poza tymi najbardziej znanymi terminami wiosny są także inne jej początki. Bo okazuje się, że rodzajów wiosny jest więcej. „Swoją” wiosnę mają np. meteorolodzy – ta wiosna meteorologiczna zaczyna się już 1 marca (i trwa do 31 maja). Wyznacza się także wiosnę termiczną. Nie da się określić jej początkowej daty, bo to zaczyna się, gdy średnia temperatura dobowa wynosi od 5° do 10°C.