W Osowie w gminie Karsin wyremontowano trzy drogi. Poprawiło się bezpieczeństwo pieszych i wygląd wsi

Tymczasem budowa ulicy Wielewskiej została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z którego gmina otrzymała 362 500 zł dofinansowania. Całkowity koszt wyniósł 746 324,85 zł.

Zakres prac obejmował budowę kanału technologicznego, powstały nowe chodniki o szerokości 2 m i zjazdy na posesje z kostki betonowej. Została położona nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 9 cm, szerokości 5 m i długości 308 m. Wykonawcą prac była firma Henryka Czarnowskiego z Kalisza.

- Jest to kolejna inwestycja zrealizowana w tym roku w miejscowości Osowo - mówi Roman Brunke, wójt Karsina. - Warto nadmienić, że wiosną w ramach Funduszu Sołeckiego przebudowane zostały dwa odcinki chodników na ulicy Wielewskiej od skrzyżowania ul. Hallera z ul. Wielewską do kościoła, a następnie od części sklepu do boiska przy Domu Kultury. Dzięki tym wszystkim inwestycjom drogowym zrealizowanym w ostatnim czasie w Osowie poprawiło się bezpieczeństwo pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.