W powiecie kościerskim przybyło osób bezrobotnych. Mamy najnowsze dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie Joanna Surażyńska

Według stanu na dzień 31 stycznia 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1999 osób, w tym 1217 kobiet (60,9% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca grudnia 2022 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 91 osób (o 4,8%). Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 45 osób (z 1172 do 1217 osób) i wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 46 osób (z 736 do 782 osób).