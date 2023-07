W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” można realizować inwestycje związane m.in. z zakupem nowych maszyn i urządzeń

Program „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” daje sporo możliwości rolnikom, którzy chcą zmian w swoim gospodarstwie. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby zamierzające np. zracjonalizować produkcję, zmienić profil prowadzonej działalności, czy wprowadzić nowoczesne rozwiązania.

Takie działania oznaczają dla rolnika koszty i tu z pomocą przychodzą środki na modernizację. Dobra wiadomość jest taka, że kto nie zdąży złożyć wniosku do 5 lipca ma na to nieco więcej czasu. Nabór został przedłużony do 19 lipca. Dokumenty składa się w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.