Warsztaty sportowe w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Uczniowie mogli uczyć się od najlepszych

Warsztaty w SP nr 6 w Kościerzynie

Maks Płuciennik wraz ze swoją ekipą dostarczyli uczniom prawdziwą dawkę adrenaliny podczas fascynującego pokazu jazdy rowerem BMX. Ich skoki i sztuczki były nie do opisania i zapierały dech w piersiach. Część praktyczna warsztatów rozpoczęła się od wspólnej rozgrzewki, a następnie uczestnicy przeszli do testów, które sprawdzały zdolności w skokach wzwyż, skokach w dal, sile mięśni i zręczności. To sprawiło, że każdy poczuł się jak prawdziwy sportowiec.