Wycieczka po Kaszubach. Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" w Kościerzynie pokazała mieszkańcom i turystom region ZDJĘCIA

Kaszuby to wyjątkowy region, z bogatą kulturą i zabytkami. Jednak jak mówi przysłowie "cudze chwalicie, swego nie znacie" nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego w jak niezwykłym miejscu mieszkają. Dlatego też Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" wpadła na pomysł, jak to zmienić i zorganizowała rodzinne spotkania z kaszubska kulturą i zabytkami. To był zastrzyk wiedzy i rodzinny relaks w jednym! Na wspólną wyprawę zaproszono także turystów.