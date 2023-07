Wypadki drogowe w Wielkim Klinczu, Nowym Klinczu i Będominie. Trzy osoby trafiły do szpitala

- W sobotę ok. godz. 18.00 na terenie miejscowości Wielki Klincz doszło do wypadku drogowego - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego jadąc toyotą, podczas manewru w lewo zderzyła się z 48-letnim motorowerzystą, który zostały zabrany karetką do szpitala. Okazało się, że mężczyzna miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Dwojgu kierującym zatrzymano prawa jazdy.