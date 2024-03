Za wypalanie traw możesz stracić dopłaty! ARiMR ostrzega przed konsekwencjami

Wypalanie traw to przede wszystkim dramat dla przyrody, jednak wciąż wiele osób zapomina, że uderza to także w portfele. Rolnicy, którzy wiosną myślą o tym, aby wzniecić pożar na swoim polu muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Grozi im nie tylko areszt czy wysoka grzywna, ale także cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

- Niektórzy sądzą, że wypalanie powoduje bujniejszy odrost traw, a to nieprawda - informuje rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Wypalanie nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru staje się ona jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, lecz giną także zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarskich, a nawet śmierci ludzi.