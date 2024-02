Akcja roznoszenia kalendarzy strażackich i słodkich upominków - OSP Kaliska Kościerskie ma teraz nowe sprzęty

Dzięki zebranym środkom strażacy zakupili: fantom Laerdal Anne QCPR - wszechstronny manekin do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej, fantom Laerdal Little Baby QCPR wszechstronny manekin do treningu RKO i udzielania pierwszej pomocy u niemowlęcia oraz defibrylator szkoleniowy - urządzenie do nauki udzielania pierwszej pomocy za pomocą defibrylatora AED. Jest to urządzenie, które nie generuje energii elektrycznej przy stymulacji wyładowania tak zwanej defibrylacji.