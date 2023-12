Bajkowa zima na Kaszubach odchodzi do lamusa. Na jak długo ją żegnamy? Sprawdź prognozy pogody

Zima na Kaszubach odchodzi do lamusa

- Liczyłam, że śnieg utrzyma się do świąt Bożego Narodzenia, ale widać, że są na to marne szanse - mówi Barbara Zakrzewska z Kościerzyny. - Szkoda, bo białe święta mają wyjątkowy klimat. Pewnie czeka nas deszczowe Boże Narodzenie.

Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

13/14 - 14.12 (środa/czwartek - czwartek) Zachmurzenie na ogół duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 0°C na północnym wschodzie do 4°C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

12/13 - 13.12 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4°C w dolinach karpackich do 1°C w centrum i 2°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie do 6°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, nad morzem wschodni.

14/15 - 15.12 (czwartek/piątek - piątek) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami na wschodzie, w centrum i na południu kraju przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, nad morzem około 1°C. Temperatura maksymalna od -1°C do 3°C, nad morzem około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

15/16 - 16.12 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju miejscami duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna od -6°C do -1°C, na Pomorzu i nad morzem od 0°C do 4°C. Temperatura maksymalna od -1°C na Pogórzu Karpackim do 2°C w centrum i 5°C na zachodzie oraz 6°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni.

16/17 - 17.12 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowych okresami duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna od -4°C w dolinach górskich do 3°C na Pomorzu i nad morzem. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h, zachodni.