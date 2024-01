Zima pełna uroku w powiecie kościerskim. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia!

Mroźna zima na Kaszubach

Zima, ta wyjątkowa pora roku, przynosi ze sobą szereg uroków, które różnią się w zależności od perspektywy i osobistych upodobań. Jednym z najbardziej malowniczych elementów tej pory roku jest oczywiście śnieg, który nadaje krajobrazowi magicznego uroku. Ta biała pokrywa sprawia, że świat staje się cichy, spokojny i niezwykle urokliwy. Dla miłośników sportów zimowych to prawdziwy raj. Narciarstwo, snowboard, łyżwiarstwo czy zabawa na sankach to tylko kilka z wielu możliwości do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Prognoza pogody IMGW

09.01.2024 07:30 - 07:30 10.01.2024 (Wtorek/Środa)

W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy kraju oraz w Karpatach umiarkowane i miejscami duże. W ciągu dnia w górach oraz miejscami na północy kraju słaby śnieg. Temperatura maksymalna od -12°C na południowym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, około -7°C na przeważającym obszarze kraju, do 0°C na wybrzeżu i 2°C nad samym morzem. Wiatr przeważnie słaby, zmienny; na północnym wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W Sudetach wiatr dość silny i silny 30 km/h do 40 km/h, początkowo bardzo silny do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, miejscami zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju miejscami duże. Na północnym wschodzie możliwy słaby śnieg. Silne zamglenia, na północy lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -20°C na południu, około -8°C w centrum, do około 0°C na wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach początkowo wiatr porywisty.