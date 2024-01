Kaszuby zasypane śniegiem. Warunki na drogach są coraz trudniejsze w okolicach Kościerzyny i nie tylko

- Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie około 25 cm - informują synoptycy IMGW. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, przejściowo około 95 km/h, północno-zachodni i północny - dodają.

- Prognozowane są zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu - informuje IMGW. - Miejscami występują i nadal są prognozowane porywy wiatru do 75 km/h, w strefie nadmorskiej do 90 km/h, oraz zawieje śnieżne, podczas których widzialność jest ograniczona do do około 100 metrów - czytamy w ostrzeżeniu.