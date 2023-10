Drogowcy szykują się do zimy. W Kościerzynie sprawdzają sprzęt i magazyny z solą i piaskiem

Drogowcy nie chcą dać się zaskoczyć zimie i przygotowują się do akcji odśnieżania. W tą, w całej Polsce będzie zaangażowanych kilka tysięcy osób i 2700 pojazdów takich jak pługi i pługosolarki. W Kościerzynie wszystko już gotowe!

Zima w Kościerzynie. Piaskarki gotowe do akcji

Pługi, piaskarki i pełne magazyny soli - drogowcy szykują się do zimy. Z prognoz wynika, że najprawdopodobniej pierwszych opadów deszczu ze śniegiem możemy spodziewać się już w najbliższym czasie. Nic zatem dziwnego, że eksperci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku robią przegląd sprzętu i zapasów. Wszystko wskazuje na to, że Obwód Drogowy w Kościerzynie gotowy do akcji. Jak się dowiedzieliśmy baza znajduje się przy ul. Drogowców 2, zatem wszystko jest na miejscu i nie trzeba będzie długo czekać na to, by piaskarki ruszyły w teren, gdy zajdzie taka potrzeba. - W całej Polsce kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA - informuje Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy GDDKiA w Gdańsku. - Do ich dyspozycji będzie około 2700 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 283 magazyny soli.

Z pewnością pracy drogowcom nie zabraknie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje blisko 18 500 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Na samym tylko Pomorzu do odśnieżenia będzie ponad 800 km dróg krajowych. Jeśli jest taka potrzeba, prace prowadzone są przez 24 godziny na dobę i to przez siedem dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci.

- Przewidujemy, na podstawie średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat, że w sezonie zimowym 2023/2024 do zimowego utrzymania zużytych może zostać około 323 tys. ton soli drogowej, 2,6 tys. ton chlorku wapnia, a także 26 tys. ton materiałów uszorstniających - dodaje Mateusz Brożyna. - Korzystamy z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym możemy podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.

Wszystko wskazuje na to, że pługi i piaskarki nie zagrzeją długo miejsca w magazynach i wkrótce wyruszą w trasę. Warto, aby kierowcy, zarówno obsługujący te sprzęty jak i inni użytkownicy ruchu pamiętali o kilku zasadach po to, by uniknąć tragedii na drodze.

- Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Prędkość pojazdów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych. Zwykle poruszają się z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę -bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch - przypomina rzecznik GDDKiA. - Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym. Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

