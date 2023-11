Gmina Kościerzyna to raj dla kajakarzy! Teraz na szlaku czeka ich sporo zmian i udogodnień

- Wszystko po to, by ułatwić i uprzyjemnić kajakarzom spływy naszymi rzekami - podkreśla wójt gminy Kościerzyna. - Tym samym zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu do skorzystania z oferty turystycznej naszej gminy. Jak wiadomo, sezon kajakarski rozkwita wiosną i tętni latem, ale to nie znaczy, że jesienią rzeki zamierają. Najtwardsi miłośnicy kajakowania pływają nawet zimą!