IV Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego w Kościerzynie. Do rywalizacji przystąpiło ponad 120 zawodników

Do rywalizacji przystąpiło ponad 120 zawodników z Ostrołęki, Ustronia Morskiego, Słupska, Władysławowa, Malborka, Wejherowa, Gdańska i Kościerzyny. Rywalizację rozpoczęła konkurencja 100 m ratowanie kombinowane, gdzie zawodnik po przepłynięciu 50 m dowolnie musi przepłynąć 17,5 m pod wodą do manekina i holować go do 100 m. Młodsze kategorie mają 10 m pod wodą, a dzieci do 11 lat holują krążki zamiast manekina.

Następnie rywalizowano w konkurencji 50 m holowanie manekina, gdzie zawodnik płynie 25 m i nurkuje po manekina i holuje go do mety. Ostatnią konkurencją indywidualną było 100 m holowanie manekina w płetwach. Na koniec rozegrano sztafetę 4 x 50 m superratownik. Zawodnicy KS Aqua Sport wywalczyli 31 medali poprawiając w większości wyścigów swoje rekordy życiowe.

100m ratowanie kombinowane

W kategorii młodzik(do 11 lat) brąz wywalczył Tymoteusz Klasa. W młodzikach starszych(12-13 lat) brązowy medal otrzymała Dominika Peek. W juniorach młodszych(14-15 lat) zwyciężyła Anna Szybalska przed Anną Tarnowską, a w chłopakach wygrał Filip Komar.