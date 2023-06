Jak stworzyć piękny ogród lub taras latem? Zainwestuj w kwiaty! Sprawdź ile kosztują

Taras i balkon jak marzenie

Kościerski ryneczek mieni się tęczą kolorów, a to oznacza, że bardzo łatwo stworzyć ciekawą aranżację, która będzie cieszyła oko w doniczkach na tarasie, bądź ogrodowej rabacie.

Przy wielu stoiskach sprzedawane są krzewy ozdobne, byliny, kwiaty jednoroczne i rozsady warzyw. My wybraliśmy się na targ w Kościerzynie, gdzie oferta jest ogromna. Tam też można skorzystać z porad ogrodników, którzy powiedzą jakie potrzeby mają poszczególne rośliny i z czego najlepiej stworzyć wyjątkową kompozycję.

Na targowisku był ogromny wybór kwiatów jednorocznych zarówno na balkon jak i do ogrodu. Oferowano m.in. różne odmiany surfinii, werbeny, kocanki, komarzyce, czy begonie. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się supertunie. To nowa odmiana petunii o kaskadowym kształcie. Ma sporo zalet, a główną jest to, że kwitnie dłużej i jest zdecydowanie bardziej odporna na niekorzystne warunki pogodowe.