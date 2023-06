Jest nowy przewodnik po powiecie kościerskim. LOT "Serce Kaszub" zachęca do odwiedzania miejsc sakralnych na Kaszubach ZDJĘCIA

Pomysły na to jak trafić do serca turystów i zaprosić ich do odwiedzania Kaszub są różne. Jedni próbują dotrzeć przez żołądek, wabiąc lokalnymi smakami, inni starają się zachwycić wyjątkowymi terenami. Lokalna Organizacja Turystyczna działająca w powiecie kościerskim postawiła na miejsca sakralne. A tych w regionie nie brakuje. Każdy sposób dobry, byle skuteczny. Powstał nawet specjalny przewodnik "Sakralne miejsca w Sercu Kaszub. Atrakcje turystyki religijnej", który wydał właśnie LOT "Serce Kaszub".