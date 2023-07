Karol Okrasa gościł we Wdzydzach. Zaproponował rybny rosół z wędzonym węgorzem i makaronem z naleśników

- Niezależnie, czy jest to rosół rybny, warzywny czy mięsny, jeden składnik zmieni jego oblicze - mówił w czasie programu Karol Okrasa. - Mój wywar jest z pieczonych ości rybnych, łbów rybich i pieczonych warzyw, stąd ciemny kolor. Do tego białe warzywa – seler i pietruszka. Dużo ości, mało wody. Uwielbiam do tego dodawać anyż, kardamon, trochę pieprzu. Trzeba wykorzystać to, co zostaje z wędzonego węgorza i to cała sztuka. Kawałek ogonka, tłuszczyk, mnóstwo aromatu. Powstanie pyszny wędzony rosół. Makaron naleśnikowy to będzie świetny dodatek do tego rosołu.