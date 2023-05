Kaszubskie i pomorskie jeziora pod lupą specjalistów. Niestety, sytuacja nie jest zbyt optymistyczna

Badania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu wód powierzchniowych prowadzone są w cyklach 6-letnich. Dotyczą one jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp). W przypadku jezior - jedna jcwp to jedno jezioro, w przypadku rzek - jedna jcwp to określony odcinek rzek.

Najgorszy decyduje, czyli surowe kryteria

W skład stanu ogólnego jcwp wchodzi ocena: stanu ekologicznego (obejmująca elementy biologiczne oraz fizykochemiczne, jak np. substancje biogenne) oraz stanu chemicznego. Warto wiedzieć, że w klasyfikacji wód obowiązuje zasada „najgorszy decyduje”. Oznacza ona, że gdy do oceny danej jcwp (jeziora) użyto kilku elementów, ostateczna ocena nie jest średnią z ocen tych elementów, ale jest ona równa ocenie najgorzej ocenionego z nich. Oznacza to, że w przypadku, gdy spośród wszystkich badanych parametrów tylko jeden przekroczy normę, to pogorszy to ocenę całej badanej części wód.