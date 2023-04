Kościerskie Targi Pracy i Edukacji odbyły się w hali Sokolnia w Kościerzynie (18.04.2023) ZDJĘCIA

Kościerskie Targi Pracy i Edukacji

W hali Sokolnia w Kościerzynie spotkali się pracodawcy i osoby poszukujące pracy. Była to okazja do zapoznania się z dużą ilością ofert staży, praktyk i pracy. To szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń w kontaktach z pracodawcami w sytuacji zbliżonej do rozmowy kwalifikacyjnej. Chętnych nie brakowało, a oferta była naprawdę bogata.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, którzy zorganizowali targi, zadbali, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Uczestnicy mogli liczyć na oferty pracy z terenu powiatu kościerskiego i nie tylko. Kościerskie Targi Pracy i Edukacji to także możliwość wymiany informacji pomiędzy osobami bezrobotnymi a pracodawcami, informacje dotyczące przedsiębiorczości, oferty szkoleniowe, konsultacje doradcy zawodowego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje uczelni wyższych i oferty instytucji edukacyjnych.