Kościerzyna: Trwa zbiórka żywności dla kombatantów. Paczki trafią do potrzebujących w Wigilię

Każdy może pomóc! Wystarczy dodać do swoich zakupów produkt o długim terminie przydatności do spożycia. Następnie zapłacić za zakupy, a swoje dary włożyć do specjalnie przygotowanych pojemników. Organizatorzy akcji przekażą pomoc w postaci paczek świątecznych kombatantom i osobom starszym, które są w trudnej sytuacji życiowej.

Warto kupić produkty o długim terminie przydatności m.in. cukier, sól, mąkę, olej, konserwy mięsne i rybne, makarony, kasze, ryż, przetwory warzywne, owocowe, napoje, soki, herbatę, mleko UHT, artykuły chemiczne.

„Kościerska zbiórka żywności” jest zbiórką publiczną organizowaną przez Komitet Społeczny „Kościerska Pomoc Sąsiedzka”.

Warto dodać, że akcja jest w Kościerzynie organizowana już po raz drugi. Pierwsza miała miejsce w kwietniu i była udana.