Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Kościerzynie. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

Stadion lekkoatletyczny za ponad 10 mln zł, który powstaje w Kościerzynie i jest jednym z najnowocześniejszych w regionie, będzie wizytówką miasta. Pogoda jednak pokrzyżowała plany co do jego otwarcia. Na ten moment trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Pomimo mrozu i śniegu handel na kościerskim targowisku odbywa się jak zwykle. Mieszkańcy wybrali się na targ głównie w poszukiwaniu prezentów i wyrobów lokalnych. Sprawdziliśmy co i za ile można kupić.

Te koty czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie koty są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

W Kościerzynie chirurdzy z całego Pomorza omawiali najtrudniejsze przypadki medyczne, z którymi spotkali się w 2023 r. Ich wykłady stanowiłyby doskonały scenariusz niejednego filmu medycznego.

Dzielnicowi z kościerskiej komendy gościli na mszy roratnej w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kościerzynie. Drugie spotkanie odbyło się w ramach działań „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, skierowanych do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności potrącenia, do którego doszło w Lipuszu. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi, do potrącenia 16-letniej kobiety doszło na przejściu dla pieszych. Została przewieziona do szpitala. Kierujący był trzeźwy.