Potrącenie 16-latki na przejściu dla pieszych w Lipuszu. Poszkodowana trafiła do szpitala Joanna Surażyńska

Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności potrącenia, do którego doszło w Lipuszu. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi, do potrącenia 16-letniej kobiety doszło na przejściu dla pieszych. Została przewieziona do szpitala. Kierujący był trzeźwy.