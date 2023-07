Miasto Kościerzyna przekazało działkę na budowę nowej komendy policji. To nieruchomość przy ul. Leśnej 3 w Kościerzynie

Miasto przekazało działkę na budowę komendy policji w Kościerzynie

Miasto Kościerzyna przekazało działkę z planem zagospodarowania terenu przy ul. Leśnej 3. To pozwoli na wybudowanie w tym miejscu nowej komendy. Znajdować się ona będzie przy węźle obwodnicy od strony Chojnic.

Jak się dowiedzieliśmy, w planie zagospodarowania znajduje się także droga, która prowadzi do ronda przy ulicy Kościuszki, umożliwiając funkcjonariuszom szybki dojazd do akcji we wszystkich kierunkach.