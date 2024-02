Mieszkańcy Skorzewa ucieszą się, bo budowa chodnika w tej miejscowości zakończy się przed czasem

Pierwotny termin zapisany w umowie zobowiązywał wykonawcę do wybudowania chodnika do połowy czerwca br., ale warunki pogodowe pozwoliły na wcześniejsze położenie kostki i krawężników, tak że mieszkańcy będą mogli już niebawem korzystać z bezpiecznego dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej do Kościerzyny.

Gmina Kościerzyna przystąpiła także do budowy kanalizacji sanitarnej dla Wąglikowic i Loryńca, w związku z przebiegiem rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych na odcinku Wąglikowice - Juszki - Szenajda - Nowa Kiszewa.