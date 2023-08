Nowe ścieżki rowerowe w gminie Kościerzyna. Samorząd inwestuje w trasy rowerowe

- Do końca zmierzają prace na drugim etapie budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Dobrogoszczy dofinansowane z RPO WP w ramach zadania "Budowa Węzła Integracyjnego w Kościerzynie", połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. Wykonawca kończy podbudowę przy skrzyżowaniu dróg do Nowej Wsi Kościerskiej. Planowane zakończenie prac to 23 sierpnia tego roku - informuje Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna.