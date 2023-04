Orkiestra Dęta Begama z Kościerzyny witała pasażerów wycieczkowca "Hamburg"! Statek wpłynął do portu w Gdańsku ZDJĘCIA

Orkiestra Begama powitała wycieczkowca, który zawitał do portu w Gdańsku

Pasażerowie wycieczkowca "Hamburg", który wpłynął do portu w Gdańsku, mogli posłuchać wyjątkowego koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej Begama z Kościerzyny. To właśnie instrumentaliści z Kościerzyny mieli niesamowitą okazję otworzyć sezon wpłynięć wycieczkowców do Gdańska.