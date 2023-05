Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Begama" z Kościerzyny świetnie integruje młodzież. Rozmowa z Szymonem Turzyńskim, instruktorem

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Begama” działa od ponad 40 lat i wciąż udowadnia, że muzyka łączy ludzi. O planach Begamy opowiada Szymon Turzyński, instruktor.

Begama choć jest orkiestrą szkolną, to ze swoim repertuarem wychodzi także poza mury Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie czego przykładem był m.in. koncert podczas wpłynięcia do portu wycieczkowca „Hamburg”. Jak do tego doszło? Staramy się, aby Młodzieżowa Orkiestra Dęta ,,Begama” była jak najbardziej widoczna nie tylko w środowisku szkolnym, ale także poza nim. Orkiestra bierze udział w uroczystościach o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. Niejednokrotnie występowaliśmy na terenie Gdańska, gdzie udało nam się nawiązać współpracę z różnymi organizacjami m.in. z Portem Gdańskim. Dzięki temu mieliśmy przyjemność rozpocząć sezon wpłynięć wycieczkowców do naszego pięknego portu.

Ilu członków liczy Begama i czy młodzi ludzie wciąż chcą się uczyć grać na instrumentach? Wydawałoby się, że w dobie internetu i komputerów to mniej popularna pasja.

Obecnie zespół liczy 42 osoby z czego 22 występują w głównym składzie, natomiast pozostali niedawno rozpoczęli swoją przygodę z muzyką i przygotowują się do roli instrumentalistów. Każdy rok szkolny rozpoczynamy od przesłuchań kandydatów do orkiestry. Spośród wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie, jedynie połowie udaje się sprostać oczekiwaniom i dostać się do głównego składu. Na jakie instrumenty jest najwięcej chętnych? Najwięcej chętnych jest na saksofony oraz trąbki ze względu na ich popularność. Każdy kandydat przechodzi ocenę predyspozycji do gry na danym instrumencie i na jej podstawie jest on przydzielany rozpoczynającym naukę. Jakie jeszcze przedsięwzięcia ma w planach Begama? Zarówno nam jak i naszym instrumentalistom nie brakuje ambicji i pomysłów na dalsze działania. Każde przedsięwzięcie dodaje nam jeszcze więcej zapału do realizacji coraz większych wyzwań. Z każdym koncertem zyskujemy coraz większy rozgłos, co przekłada się na ilość naszych sponsorów, których niewątpliwie orkiestra potrzebuje.

Kto chętniej uczy się grać na instrumentach - kobiety, czy mężczyźni?

Orkiestra do 2003 roku funkcjonowała jako orkiestra żeńska. Decyzją ówczesnego kapelmistrza Antoniego Wenckiego stała się Młodzieżową Orkiestrą Dętą i zaczęto wówczas przyjmować również mężczyzn. Natomiast do dzisiaj większą jej cześć stanowią kobiety i to one są jej siłą napędową. W ostatnim czasie zdaje się, że orkiestra odświeżyła repertuar o znane hity. Jak wygląda praca nad takim utworem i co sprawia największą trudność? Staramy się systematycznie poszerzać nasz repertuar - to zwiększa naszą atrakcyjność, ale także stanowi przyczynę do naszego rozwoju i stawiania czoła kolejnym wyzwaniom. Nowe utwory są naszymi własnymi aranżacjami dopasowanymi do poziomu i składu orkiestry. Początkowo zajmujemy się stroną merytoryczną, czyli rozczytaniem utworu w sekcjach, a następnie z udziałem całej orkiestry. Mnogość partii i różnych głosów często jest bardzo ciężka do zgrania. Natomiast najtrudniejsza jest tzw. kosmetyka czyli ujęcie dynamiczne utworu, gdzie trzeba zagrać głośniej, a gdzie ciszej tak, by uzyskać odpowiedni efekt. Orkiestra musi zagrać utwór z taką lekkością, aby słuchacz miał wrażenie jakby grała go od zawsze.

Jaki utwór jest łatwiej wykonać orkiestrze - klasyki, czy radiowe hity?

Tak jak wspomniałem, nasze utwory aranżujemy samodzielnie. Dostosowujemy poziom trudności utworu do możliwości orkiestry. Każdy utwór niezależnie od gatunku stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Natomiast w tym wszystkim musi znaleźć się odrobina serca instrumentalistów, które łatwiej jest im oddać w utworach, które znają i uwielbiają. Wtedy łatwiej i szybciej są w stanie je opanować i odpowiednio wykonać. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że nauka i wykonanie utworu zajmuje chwilę. Natomiast, aby utwór mógł mieć walor artystyczny i zostać odpowiednio wykonany potrzeba od kilku do kilkudziesięciu godzin wytężonej pracy z całym składem. Czynnikiem decydującym o czasie przygotowania takiego utworu jest zaangażowanie, cierpliwość i systematyczność instrumentalistów, których naszym muzykom nie brakuje.

Jakie wyzwania stoją przed Begamą.

W ostatnim roku dzięki środkom własnym orkiestry pozyskanym w ramach różnego rodzaju akcji i wsparciu naszych sponsorów udało się odrestaurować umundurowanie. Wciąż jednak potrzeba nam środków, aby móc odnowić leciwe instrumentarium, które wymaga wielu kosztownych napraw czy zakupić nowe instrumenty. Dobry i sprawny instrument jest podstawą odpowiedniego brzmienia orkiestry. Wyzwaniem jest również utrzymanie odpowiedniego poziomu wykonawczego pomimo corocznej rotacji uczniów, tak abyśmy ze swoją muzyką mogli docierać do serc ludzi w różnych częściach kraju, Europy czy świata. W dzisiejszych czasach muzykowanie jest doskonałym spełnieniem potrzeby samorealizacji młodego pokolenia. Muzyka jest tym co trwa w naszych sercach i świetnie integruje z pozoru odmiennych ludzi. Wkładanie wielu emocji w wykonanie różnych utworów działa podobnie do miłości - jeżeli się nią dzielisz to ją mnożysz. Wciąż trwamy w naszej misji dzielenia się pasją z innymi.

Dziękuję za rozmowę.

Jak chronić dziecko w sieci? Zobacz 3 sposoby NA