W kościerskim Ekonomiku od 5 lat zarażają młodzież pasją do kultury! Szkoła realizuje projekt Kulturalne Wagary

Wagarować można w kulturalny sposób. Od pięciu lat przekonują się o tym uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli popularnego "Ekonomika". Wraz z nauczycielami realizują projekt Kulturalne Wagary. Z okazji jubileuszu w szkole zorganizowano Dzień Promocji sekcji kulturalnej z licznymi atrakcjami, tak aby dotrzeć do szerszej grupy społeczności szkolnej.

- Kulturalne Wagary to inicjatywa szkolna trwająca w naszej szkole od 2018 roku i skierowana jest do wszystkich uczniów Ekonomika - mówi Ewelina Czapiewska, nauczycielka w PZS nr 1 w Kościerzynie. - Głównym celem Kulturalnych Wagarów jest przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. Dzieje się to poprzez wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, czy spotkania z ciekawymi osobami. Pragniemy poszerzać horyzonty myślowe i kulturowe młodych ludzi. Chcemy aby aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, nie bali się wyrażać swoich myśli i poglądów, pragniemy również uwrażliwić ich na piękno dzieł sztuki oraz rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną.