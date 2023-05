Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. Lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Sprawdź, ile pieniędzy mogą dostać KGW

Dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich stają się coraz bardziej popularne za sprawą prowadzonych działań. Zrzeszone w nich mieszkanki wsi doskonale promują region, jego kulturę, a także podejmują wiele cennych inicjatyw. Teraz czekają na nie pieniądze. Nawet 10 tys. zł mogą otrzymać najliczniejsze KGW. Oczywiście stanie się to pod warunkiem, że złożą wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

W tegorocznym naborze pojawiło się kilka nowości – w tym wyższe stawki dofinansowania. 28 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę pieniędzy. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 30 września 2023 r. Lepiej jednak nie zwlekać z tym za długo, ponieważ pula środków może się wyczerpać wcześniej. Dodajmy, że do 28 kwietnia wnioski złożyło blisko 6,8 tys. kół na kwotę 57,71 mln zł.

O przyznanie pomocy na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać tradycyjnie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na razie jest ich ponad 12 tys. Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o to wsparcie. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunki umieszczone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian.